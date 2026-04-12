柑橘の爽やかさをたっぷり楽しめる特別な4日間♡カフェコムサから「オレンジの日」にちなんだ限定ケーキが登場します。全国各店舗のパティシエが手がけるオリジナルケーキは、品種や風味の違いを活かした個性豊かなラインナップ。旬のフルーツを贅沢に使った、今だけの味わいをぜひチェックしてみてください♪ 店舗ごとに楽しめる限定ケーキ♡ 期間中は全国24店舗それぞれで異なるケ