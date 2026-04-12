アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第11話が、ABCテレビ・テレビ朝日系で本日12日に放送された。人気キャラクター・森亜るるかが変身した敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」が登場すると、ネット上で歓喜の声があがっている。【画像】キュアアルカナ・シャドウの戦闘シーン！公開された『たんプリ』場面カットキュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁さ