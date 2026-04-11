2014年、突如「腕がちぎれそう」「背中にフォークが刺さる」ような全身の激痛に襲われた大谷さん。5カ所の病院を巡っても「異常なし」とされ、周囲からは「怠けている」と誤解される孤独な日々を過ごしました。自ら専門医を探し出し、5年越しに「線維筋痛症」の診断を受けて流した安堵の涙。理解ある医師や息子の支えと共に、痛みとストレスをコントロールしながらスローペースで自分らしく生きる軌跡を紹