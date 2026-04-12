ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）のレンジャース戦で４４試合連続試合出塁を果たし、マリナーズのイチロー氏（５２＝会長付特別補佐兼インストラクター）の持つ４３試合の日本人記録を更新した。２０２４年には松井秀喜氏（元ヤンキース）の持つＭＬＢ１７５本塁打、イチロー氏の５６盗塁と次々とレジェンドたちの日本人最多記録を塗り替えている。そして、大谷は次なる大きな壁に立ち向かうという