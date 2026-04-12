京都府南丹市で小学６年の男子児童が行方不明になってから２１日目。 ３日前から捜索が続いていた山の中で、児童が履いていたとみられる「靴」が見つかったことが捜査関係者への取材で分かりました。 南丹市の園部小学校から、直線距離で南西に約６ｋｍ離れた場所では、１２日午後から捜査車両が続々と到着し、現在も鑑識が作業にあたっています。 南丹市立園部小学校６年の安達結希さん（１１）は、先月２３日の朝に父