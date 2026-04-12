車を購入するとき、多くの人が参考にするのがカタログに記載された燃費です。しかし、実際に乗り始めてみると「思ったより走らない」「満タンにしたのに期待した距離まで届かない」と感じることがあります。 せっかく燃費のよさを重視して選んだのに、表示どおりに走らないとがっかりしてしまうものです。では、カタログ燃費と実際の燃費に差があるのは、珍しいことなのでしょうか。 カタログ燃費と実燃費が違うの