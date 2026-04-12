無地のTシャツは何枚あっても困らない、春夏コーデの鉄板アイテム。定番だからこそ、形にこだわることで差がつき、ぐっとおしゃれ度が高まります。大人に似合う1枚を探す中で出会ったのが、【GU（ジーユー）】のボートネックT。上品見えを狙える形でありながら990円という価格も魅力です。 ジーンズ合わせも上品な印象に 【GU】「リブボートネックT」\990（税込） 首まわりが開い