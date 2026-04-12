バンス米副大統領は会談に先立ち、パキスタンのシャリフ首相から出迎えを受けた＝11日、パキスタン首都イスラマバード/Jacquelyn Martin/Pool/AFP/Getty Images（CNN）バンス米副大統領が21時間に及ぶイランとの和平協議は合意に至らなかったと発表したことで、紛争の今後を巡る疑問がいくつも浮上している。バンス氏の発表を受け、7日から始まった2週間の停戦の行方は不透明になったとみられる。イランはホルムズ海峡の再開を約束