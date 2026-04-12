お出かけの際の「困った」をスマートに解決してくれそうな新作グッズが【3COINS（スリーコインズ）】から登場しました。今回は、置き場に困る小物を保持できるホルダーと、衛生的な状態を保つのに役立つ携帯用ケースをご紹介します。どちらもバッグになじみやすい落ち着いたカラー展開なので、今の生活にもスムーズに取り入れられそうです。 帽子の紛失や型崩れを防ぐ！ 強力磁石のクリップ