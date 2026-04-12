ホワイトソックスは11日（日本時間12日）、敵地でロイヤルズと対戦して0−2と敗れて連敗となった。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」で先発出場も、3打数無安打1四球で3試合連続無安打となった。雨により試合開始が約25分遅れた一戦。初回1死無走者で第1打席を迎えた村上は2球で簡単に追い込まれると、最後はチェンジアップでタイミングを外されて空振り三振に倒れた。0−1の4回に迎えた第2打席は四球。続く6回の第3打席