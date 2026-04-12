アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議は合意には至りませんでした。パキスタンで取材を続ける増尾記者は、今回の協議どう見たのでしょうか。敵対関係にあるアメリカとイランの高官が直接向き合って協議するという、いわば異例の形になったわけですが、結果としては大方の予想通り合意することには至りませんでした。イラン側は、今回交渉がまとまらなかった主な対立点として大きく2つ挙げています。まず1つ目はイランの核開発計