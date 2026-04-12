東京・練馬区で、男の子が、祖父が操縦するフォークリフトに轢かれて、意識不明となっています。12日午後、練馬区の建設会社で、男の子が、60代の祖父が操縦するフォークリフトに轢かれました。男の子は、意識不明の状態で病院に運ばれ、その後、脈は戻ったということです。祖父は、この会社の社長で、警視庁が事故の状況を調べています。