男性グループ・BOYS AND MENの元メンバー、小林豊が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森』に出演。現在の職業を明かした。【写真】愛犬とともに笑顔…近況を伝えた小林豊番組には2022年4月に、過去の万引き行為が発覚し、卒業発表の予定日に事務所から即日解雇となった小林が出演。騒動を自らの口から話す前に「まず、生放送なので、一言だけ言わ