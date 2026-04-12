11ヶ月赤ちゃんの公園デビューがThreadsに投稿され、終始眉間にシワを寄せた愛らしい表情に5万4000いいねが付く話題となっている（10日午後5時時点）。【写真一覧】「なんだこりゃめっちゃ可愛い」11ヶ月ベビー・親方くんの“激渋”公園デビューの様子母親のkane4さん（@kane40908）が「公園デビュー初めての靴で眉間にシワがよってしまう親方写真とったら全部渋顔だった」とつづり、眉間にシワを寄せた息子の親方くん（生