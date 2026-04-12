「今を楽しむ」という生き方が、実は将来の自分を貧しくさせているとしたら――。人類が進化を遂げた背景には、本能的な「今の楽しみ」を理性で抑え、「明日への備え」を優先してきた歴史がある。目先の損得に一喜一憂せず、人生の終盤で「最終的に勝つ」ために必要なことは何か。 【画像】投資の考え方において重要な原則 起業家である佐野 Mykey 義仁氏の書籍『ずる賢い人のための億万長者入門 成功者の9割