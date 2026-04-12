犬系彼女で話題になったYouTuberでインフルエンサーのののちが「すべてヤラセでした」と、炎上動画の裏側を赤裸々告白した。【映像】炎上した当時の動画ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」た