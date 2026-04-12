◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―３阪神（１２日・バンテリンドーム）セ・リーグ最下位に沈む中日が１２日、ブルペンの強化として日本ハム・杉浦稔大投手を金銭トレードで獲得したと発表した。１１日時点で、救援陣の防御率は７・１８。今季はすでに救援投手に黒星がつくのが５度で、終盤に逆転を許すケースが目立っている。アブレウ、橋本らも故障離脱し、守護神・松山も左脇腹の筋損傷で開幕メンバーから外れ、１軍に戻ってき