「縦置き・横置き」どっちが正解？4月を迎え、日中には汗ばむほどの初夏のような陽気を感じる日が増えてきました。こうした季節の節目は、積雪や凍結に備えて使用していた「スタッドレスタイヤ」から「ノーマルタイヤ」へと履き替えを行う時期でもあります。【画像】「このタイヤはアウトー！」 これが使用NGな「危険なタイヤ」です！（20枚）冬の到来時も同様ですが、タイヤ交換を行った際に重要となるのが、取り外したタイ