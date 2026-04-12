格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）で、朝倉未来（３３）が早期復活を宣言した。この日の第８試合終了後、榊原信行ＣＥＯに呼び込まれてケージに入った未来は「こんにちは。３日前くらいから福岡にいまして、メシもうまいし、人当たりもいいし、女の子もかわいいし、本当に最高です」とあいさつ。昨年大みそかにラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に敗れており、再起に