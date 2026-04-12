高市総理大臣は、自民党の総裁として党大会で演説し、「時は来た」と述べて憲法の改正に強い意欲を示しました。自民党大会は東京都内で開かれ、「憲法改正原案の国会提出を目指す」ことなどを盛り込んだ運動方針が採択されました。高市総理：時は来ました。憲法改正に向け、国会においては結論のための議論を進めてまいりましょう。そして、改正の発議についてなんとかメドが立ったと言える状態で、来年の党大会を迎えたいと考えて