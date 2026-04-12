１２日の中山１０Ｒをストレイトトーカーで制し、横山武史騎手（２７）＝美浦・鈴木伸＝がＪＲＡ通算８００勝を達成した。現役２３人目。重賞は２０２１年有馬記念（エフフォーリア）などＧ１・６勝を含む２７勝を挙げている。前日に２勝を挙げ、リーチがかかっていた横山武は「ひとまず区切りの勝利ができたことはとてもうれしいです」と安堵の表情を見せた。メモリアルが近いことを意識していたといい、「毎週毎週いい馬に乗