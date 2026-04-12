イラン当局者との会談後、イスラマバードのメディアセンターでは、国営テレビで放映されたバンス米副大統領の演説を撮影するカメラマンの姿が見られた/Anjum Naveed/AP（CNN）長時間に及んだ米イランの協議が続く間、我々はパキスタンの首都イスラマバードで日が沈み、再び昇るのを見届けた。合意に至らず終わったことは、危機収束の糸口を見いだそうとする束（つか）の間の希望にとって根本的な打撃となる。これは極めて重要な会