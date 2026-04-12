テレビアニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第11話が、本日12日に放送された。人気キャラクター・森亜るるかが変身した敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」が登場。CM前後に流れる提供アナウンスをキュアアルカナ・シャドウが担当し、プリキュアが提供アナウンスを務めるのは史上初となった。【画像】キュアアルカナ・シャドウの戦闘シ