「鳥居越しに見る海」――そんな呟きと共に紹介された絶景が、X上で注目を集めた。【話題のポスト】美しい…鳥居越しに見る海石畳の参道の向こうの鳥居、その先に見える海と空がなんとも微妙な色合いで、思わず吸い寄せられてしまいそうになる。不思議で神秘的な雰囲気が漂う絶景を投稿したのは、Xユーザーの「ポムの蒼。(ポムノアオ)」（＠pomu_iyashi）さん。ポストには、こんな声が寄せられている。「青さが気持ちいいですね」