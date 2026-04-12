人気子連れYouTuberの “告発動画” が波紋を広げている。「『破天荒夫婦』というチャンネル名で活動する、登録者数39万人のYouTuberです。妻のみやびさんと夫のりきやさんに加え、3歳の長男・りき太郎くん、生後5か月の長女・エルサちゃんという一家の日常動画が人気を集めています。そんな一家が、新大阪から東京へ向かう新幹線内での出来事をYouTubeに投稿し、議論となっています」（芸能記者）問題の動画はこうだ。「新