CNNの記者の質問に応じるトランプ氏/CNN（CNN）トランプ米大統領は11日、CNNに対し、中国イランに兵器を供与すれば「大きな問題」を抱えることになるとの認識を示した。トランプ氏はCNNの記者から、中国イランへ兵器を送る準備を進めているとの米国の諜報（ちょうほう）について聞かれ、兵器供与を実行すれば中国は代償に直面することになると示唆した。「もしそんなことをすれば、中国は大きな問題を抱えることになるだろう」