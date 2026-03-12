未発表な次期ミッドハイスマホ「Samsung Galaxy A57 5G」の日本向けモデルがFCCを通過！アメリカ合衆国（以下、アメリカ）の連邦通信委員会（FCC）は10日（現地時間）、Samsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「SC-54G」が2026年2月12日（木）より順次認証を通過していることを公開しています。FCC IDは「SMA576JPN」。型番規則から「SM-A576*」は次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」で