全身赤と青のタイツに身を包み、両手を広げて「ヌーブラヤッホー！」と絶叫する--。2000年代のテレビ界に鮮烈なインパクトを残したお笑いコンビ・モエヤン。そのひとり、赤いタイツでお馴染みの池辺愛さん（45）は、現在2人の子供を育てる母親です。【画像】慶応卒の才女だった…まるで別人の池辺さんを見る実は池辺さん、国立大学の附属小学校に“お受験”で入学し、慶應義塾大学を卒業した才女。エリート街道を歩んできた彼