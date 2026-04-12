自民党の党大会が現在、都内で開かれています。党大会では先ほど憲法改正は「死活的に重要」などとする立党70年の新ビジョンを発表しました。会場前から中継です。会場ではまもなく高市首相の演説が始まります。高市首相は、高市カラーとも言える保守政策に多くの時間を割き強いメッセージを打ち出します。立党70年の新ビジョンでも憲法改正に向けて強いメッセージを打ち出した自民党ですが、高市首相は演説で憲法改正について、「