元ポルトガル代表のフィーゴ氏が来日 日本の風景や食に「Amazing time in japan」と投稿 本田圭佑やトッティ氏、バッジョ氏も反応
元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が6日、自身のSNSを更新し、日本を満喫した様子を公表した。
フィーゴ氏は、現役時代はスペインの強豪バルセロナやレアル・マドリードなどでプレー。ポルトガル代表として活躍し日韓W杯にも出場した。卓越したボールコントロールで相手を抜き去り、味方のFWへアシストしチャンスメイクするなど、世界最高峰の技術で観客を魅了した。2000年にはバロンドール、2001年にはFIFA最優秀選手賞を受賞している。
また寿司屋にも立ち寄ったようで、板前さんが寿司を握る様子や、ぎっしり詰まったウニの並び、マグロの赤身が並ぶ光景などを撮影。「Amazing time in japan」とつづり、日本を堪能した様子を窺わせた。
この投稿に世界的スターが続々と反応。イタリア代表のフランチェスコ・トッティ氏やロベルト・バッジョ氏、元日本代表の本田圭佑選手も「いいね」を押下している。
今回来日した目的は明かされていないが、2020年にはWOWOWのサッカー一日宣伝部長として現役引退後、初来日を果たしていた。