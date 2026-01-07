元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が6日、自身のSNSを更新し、日本を満喫した様子を公表した。



フィーゴ氏は、現役時代はスペインの強豪バルセロナやレアル・マドリードなどでプレー。ポルトガル代表として活躍し日韓W杯にも出場した。卓越したボールコントロールで相手を抜き去り、味方のFWへアシストしチャンスメイクするなど、世界最高峰の技術で観客を魅了した。2000年にはバロンドール、2001年にはFIFA最優秀選手賞を受賞している。





そんなサッカー界を代表するレジェンドが自身のインスタグラムを更新。鳥居の前で妻とツーショットを撮り、富士山や 皇居 の松の木の写真、 スカイツリー が聳える東京の夜景など、日本の風景を写したフォトをいく枚も公開した。また 寿司 屋にも立ち寄ったようで、板前さんが 寿司 を握る様子や、ぎっしり詰まったウニの並び、マグロの赤身が並ぶ光景などを撮影。「Amazing time in japan」とつづり、日本を堪能した様子を窺わせた。この投稿に世界的スターが続々と反応。イタリア代表のフラン チェス コ・トッティ氏やロベルト・バッジョ氏、元日本代表の本田圭佑選手も「いいね」を押下している。今回来日した目的は明かされていないが、2020年には WOWOW のサッカー一日宣伝部長として現役引退後、初来日を果たしていた。