元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈と、ボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規が７日、都内で結婚発表会見を行った。２人は金屏風（きんびょうぶ）をバックに、幸せオーラ全開。ゴールインに至ったいきさつなどを語った。

冒頭、辻本は「今回こんなにたくさん集まってくださって感動しています。結婚はＳＮＳで発信するのが主流になっていると思うのですが、僕は１９歳、彼女は１１歳から芸能界で育てていただいたご恩がある。経緯だったりを、自分たちの口で伝えるのが最善なんじゃないかと思って会見を開くことを決めました」とあいさつ。松井は「１日に結婚するという情報が伝わった後に、いろいろな方から温かいメッセージをいただき、うれしいなと思っています。２人とも東海地方出身ということもあり、名古屋から全国に元気をお届けできたら。すごいカメラとフラッシュの数で、緊張して面白いこと何も言えないですけどよろしくお願いします」と笑みを浮かべた。

出会いは１１年前。辻本は「名古屋駅でチラシ配りを年末にしていたときにバッタリＳＫＥ４８のメンバーと会った。『こんなに寒いのに頑張ってるのすごいですね』と言ってくれたのが初めての出会いですね」と回想。「ただ、そこでは『ありがとう』と言って終わっただけです」と振り返った。

交際するようになったきっかけについて問われると、松井が２０２２年に活動休止した時を挙げ「そのときに共演したＳＫＥ４８の方に『あの子、大丈夫？』って（僕も）心配になっていた。知人を通して電話をするときがあって、僕はキャンプが好きなので『キャンプに行ったら元気が出るんじゃない？』って伝えました」と説明。「キャンプで自然に癒やされたら、日々大変なこととか吹っ飛ぶと思うから行ってみたらと言いました。そこから知人を通してキャンプに行ったのがきっかけ。そのときは付き合うなんて思っていなかったです。ただキャンプの良さを伝えたい、元気になってもらいたいというだけでした」と明かした。

そこから恋愛感情を抱いたのかを聞かれると、松井は「ないです」と即答。辻本も「僕はアイドルに疎いですし、どういう人なのかメディアでしか見たことなかった。すごいわがままだなという印象で…（笑）。会ってみたらそのイメージとは違いましたけど、恋心を抱くことはなかったですね」と続けた。

当時の関係性について、松井は「地元のお兄さんみたいな感じで、悩みも何でも話せた。昔から知り合いだったかなと思う感覚はありました」。辻本も「お兄ちゃんと妹みたいな感覚ではあったんですよね。ずっと大変な時期を過ごされていたので、そういう中で元気になってもらいたいなと言うので、会って話をしていました」と振り返った。

交際開始は３年前のクリスマスという。辻本は「（松井が）時計をペアで買ってきてくれて、『一緒の時間を刻めたらいいなと思って』と渡されました。そこで『付き合ってください』と言いました」。意を決した告白に、返ってきた答えは「ちょっとそれは違う」だった。

松井は「悩みも聞いてくれて、近くにいてうれしいなと思ったんですけど、これ以上ご迷惑おかけしたら申し訳ないなと言うのと、本調子に戻ったときに、この人全然違うじゃんと思われるのが不安で『今じゃないかもしれません』と伝えました」。それでも「『元気になって嫌いになることはない』と言ってくれた。３、４時間くらいしてからお願いしますってなりました」とはにかみながら明かした。

プロポーズは昨年の１１月２６日。「僕がサウナがずっと好きで、サウナも健康に良いと勧めて好きになってくれて、温泉に行くことも多かった。『いい風呂の日』にしました」と明かした。

この日の司会進行は、ボイメンの本田剛文が務めた。

◆松井 珠理奈（まつい・じゅりな）１９９７年３月８日、愛知・春日井市出身。２８歳。２００８年、ＳＫＥ４８のオーディションに合格。同年、ＡＫＢ４８の１０ｔｈシングル表題曲「大声ダイヤモンド」にシングル選抜メンバー選出最年少記録となる、１１歳２２８日で選抜入り。１３年、ＡＫＢ４８じゃんけん大会で優勝。１８年、ＡＫＢ４８総選挙で１位を獲得。２１年、ＳＫＥ４８を卒業。

◆辻本 達規（つじもと・たつのり）１９９１年５月１７日、岐阜県出身。３４歳。２０１０年、名古屋を拠点に置くボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」に加入。大の中日ドラゴンズファンとして知られ、２４年シーズンからアサヒビール中日ドラゴンズ応援アンバサダーに就任。