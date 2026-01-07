エバース、M-1決勝1本目“1位通過”で「賞金1000万円がちらついた？」に回答

お笑いコンビ・エバースが、1月7日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。昨年のM-1グランプリ決勝1本目を1位通過した際、「賞金1000万円がちらついた？」との質問に答えた。



M-1グランプリで2年連続決勝進出、ABCお笑いグランプリ2025優勝など、勢いに乗っているエバースが、番組のインタビューに対応。



原田葵アナから「去年のM-1では期待通り1位通過で1本目を終えましたけど、賞金の1000万円がちらついたりは？」と質問を受ける。



これに佐々木隆史（33歳）は「1000万円は特に考えてなかったですけど、相方の町田は、1位通過したときに、母校に垂れ幕がかかることは想像したらしいです。で、2本目やってる途中で、どんどん垂れ幕が巻かれていく…」と話し、町田和樹（33歳）は「あ〜…ヤバイヤバイヤバイ…」と、頭の中の垂れ幕が巻かれていったと語った。