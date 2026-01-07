ブルージェイズと4年総額約94億円で契約した岡本和真（29）。同じ三塁が本職で、ホワイトソックスと2年総額約53億円で契約した村上宗隆（25）と比べて、年数も契約総額も約2倍となった。

ブルージェイズ岡本和真の成否を左右する本拠地ロジャーズセンターの屋根への対応

「村上と比べると、爆発力はやや劣るが……」

米メディアの「ジ・アスレチック」は3日付の記事で、岡本と村上との比較についてこう報じた。

「（岡本は）バットコントロールの良さと、守備の安定感では村上より『安全な選択肢』と見る関係者も多い」

年平均は村上に軍配が上がったものの、岡本は村上よりも3学年上。若ければ若いほど大型契約を結びやすい中、岡本はいわゆる「安全性」が有利に働いた形だ。

「村上は610打席で規定打席に達した2024年、33本塁打で105四球を選んだ一方、180三振を喫した。出塁率.379、長打率.472でOPS.851。近年は150キロ超の速球を苦にする傾向があります。岡本は同年、村上とほぼ同じ611打席で66四球、97三振。27本塁打、出塁率.362にとどまったものの、長打率.501、OPS.863は村上を上回りました。岡本は村上より三振が少なく、コンタクト率に優れ、直球への対応力もある、と評価する球団は少なくない。昨シーズンのメジャーの直球の平均球速は約152.0キロ。投球解析が始まった2008年の約147.8キロから4キロほどアップし、史上最速を計時した。村上は若くてポテンシャルは高いものの、速い球に慣れるまで時間を要するか、最悪の場合は全く適応できない可能性もある。岡本の方が適応力がありそうだ、というわけです。守備に関しても、一、三塁でゴールデングラブ賞を獲得したうえ、左翼もソツなくこなせる岡本の方が評価は高い」（現地特派員）

松井秀喜と同じ「巨人の4番」のブランド



日本人野手は投手と比べて成功例が少なく、必ずしも評価は高くない。

ドジャースの大谷翔平はともかく、カブスの鈴木誠也が昨季、日本人の右打者として初めて30本塁打をクリアしたものの、レッドソックスの吉田正尚は5年総額約123億円の大型契約を結びながら近年は控えに甘んじているのが現状だ。

「村上は2年契約が満了する27年オフにFAで大型契約を狙うつもりでしょうけど、評価が高ければ現時点で他の金満球団が長期の大型契約を提示しています。岡本に関しても、昨年のワールドシリーズ（WS）で敗れたドジャースにも匹敵する強力打線を有するブ軍にとって、あくまで今オフのFA市場の最大の目玉である外野手のタッカー（前カブス）の“保険”との見方もあるにはあります。1年目の年俸（約11億円）は2年目以降（約25億円）の半分以下にすることでリスクを分散したとはいえ、破格といえる大型契約を提示した。打撃や守備の高評価に加え、マーケティング的に日本市場に大きな魅力を感じている。大谷翔平効果もあり、昨年のWSの日本の視聴者数は史上最多を記録して日本企業によるスポンサー契約も増加している。しかも岡本には、あの松井秀喜と同じ『巨人の4番』というブランドもあります。ブ軍は23年オフから大谷、佐々木朗希と2年連続で日本人選手の獲得に乗り出したものの、すべてド軍の後塵を拝した。岡本をめぐっては6〜7球団の争奪戦に発展したこともあり、条件を上積みしてでも獲得したかったというわけです」（前出の特派員）

かくして岡本は、村上の約2倍の値段が付いたというわけだ。