¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Á°²¬»õ²Ê°å±¡¤Î±¡Ä¹¡¢Á°²¬ÎËÇÏÀèÀ¸¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡Û¥Õ¥ÃÁÇ¤ÏËÜÅö¤ËÆÇ¤Ê¤Î¤«¡©ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ç¸ì¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃî»õÍ½ËÉ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¤ÏÆÇ¡×¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÂÐ¤·¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¤½¤Î°ÂÁ´À­¤ÈÍ­¸úÀ­¤ò²òÀâ¤·¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤ÇÁ°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Õ¥ÃÁÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö°Û¾ï¤ÊµñÈÝÈ¿±þ¡×¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÃî»õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸í²ò¤Îº¬¸»¤Ï¡¢¡ÖÌµÃÎ¤È²áµî¤ÎÈá·àÅª¤Ê»ö·ï¤È¤òº®Æ±¤·¤¿¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤Ç§¼±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1982Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿»õ²Ê°å»Õ¤¬Ãî»õÍ½ËÉÍÑ¤Î¡Ö¥Õ¥Ã²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡×¤È·àÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ»À¡×¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢½÷»ù¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¡áÆÇ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·Á°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£»õ²Ê¤ÇÍÑ¤¤¤ë¥Õ¥ÃÁÇ¤ÏÆÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»õ¤ò»À¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤ºà¼Á¤Î¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊª¼Á¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢?»õ¤ÎºÆÀÐ³¥²½¤ÎÂ¥¿Ê¡¢?»õ¼Á¤Î¶¯²½¡¢?¹³¶Ý¡¦¹³¹ÚÁÇºîÍÑ¤Î3ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãî»õÍ½ËÉ¸ú²Ì¤Ï¡Ö¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Åý·×¾å¡¢¥Õ¥ÃÁÇÆþ¤ê»õËá¤­Ê´¤Î·ÑÂ³»ÈÍÑ¤ÇÃî»õ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬Ê¿¶Ñ20〜30%¸º¾¯¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¤ÎÆÇÀ­¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£Á°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Õ¥ÃÁÇ¤òÀµ¤·¤¯³èÍÑ¤·¡¢Ãî»õ¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

01:07

¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¤Ï´í¸±¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬º¬µò¤Î¤Ê¤¤Ç§¼±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³
02:08

¥Õ¥ÃÁÇ¤ÏÆÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»õ¤ò»À¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊª¼Á
04:04

¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¡áÆÇ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤¿Èá·àÅª¤Ê°åÎÅ»ö¸Î¤È¤Ï
06:07

ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¼¨¤¹¥Õ¥ÃÁÇ¤ÎÃî»õÍ½ËÉ¸ú²Ì
08:34

¥Õ¥ÃÁÇ¤ÎÆÇÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄã¤¤

´ØÏ¢µ­»ö

¡Ö»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È3¥ß¥ê¤Þ¤Ç¤Ê¤é·ò¹¯¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡©»õ²Ê°å¤¬ÌÀ¤«¤¹°Õ³°¤Ê´ð½à¤È²þÁ±Ë¡

¡Ö»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È3¥ß¥ê¤Þ¤Ç¤Ê¤é·ò¹¯¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡©»õ²Ê°å¤¬ÌÀ¤«¤¹°Õ³°¤Ê´ð½à¤È²þÁ±Ë¡

 ¡Ö8³ä¤¬ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢»ñ»º¤ò¸º¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×»õ²Ê°å¤¬·Ù¾â¡¢»õ¤ÎÄê´ü¼õ¿Ç¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â

¡Ö8³ä¤¬ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢»ñ»º¤ò¸º¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×»õ²Ê°å¤¬·Ù¾â¡¢»õ¤ÎÄê´ü¼õ¿Ç¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â

 °Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ö3mm¤Ï·ò¹¯¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¡£»õ²Ê°å¤¬²òÀâ¤¹¤ëËÜÅö¤Î´ð½à¤È¤Ï

°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ö3mm¤Ï·ò¹¯¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¡£»õ²Ê°å¤¬²òÀâ¤¹¤ëËÜÅö¤Î´ð½à¤È¤Ï
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

»õ²Ê°å¤ÎË½Ïª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÚÁ°²¬ÎËÇÏ¡Û_icon

»õ²Ê°å¤ÎË½Ïª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÚÁ°²¬ÎËÇÏ¡Û

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô Èó¸ø³« 88 ËÜ¤ÎÆ°²è
Á°²¬»õ²Ê°å±¡±¡Ä¹¤ÎÁ°²¬ÎËÇÏ(¤Þ¤¨¤ª¤«¤ê¤ç¤¦¤Þ)¸ø¼°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»õ¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç»õ°å¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ê¤ª¸ý¤Î´Ä¶­¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCfQqKwY2VNJx_g0JimDVYJg YouTube