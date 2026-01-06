¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¤ÏÆÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇ¶¯¤ÎÍ½ËÉÊª¼Á¡×¸½Ìò»õ²Ê°å¤¬¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ç¸ì¤ëÃî»õÍ½ËÉ¤Î·ëÏÀ
Á°²¬»õ²Ê°å±¡¤Î±¡Ä¹¡¢Á°²¬ÎËÇÏÀèÀ¸¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡Û¥Õ¥ÃÁÇ¤ÏËÜÅö¤ËÆÇ¤Ê¤Î¤«¡©ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ç¸ì¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃî»õÍ½ËÉ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¤ÏÆÇ¡×¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÂÐ¤·¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¤½¤Î°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤ò²òÀâ¤·¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÇÁ°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Õ¥ÃÁÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö°Û¾ï¤ÊµñÈÝÈ¿±þ¡×¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÃî»õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸í²ò¤Îº¬¸»¤Ï¡¢¡ÖÌµÃÎ¤È²áµî¤ÎÈá·àÅª¤Ê»ö·ï¤È¤òº®Æ±¤·¤¿¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤Ç§¼±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1982Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿»õ²Ê°å»Õ¤¬Ãî»õÍ½ËÉÍÑ¤Î¡Ö¥Õ¥Ã²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡×¤È·àÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ»À¡×¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢½÷»ù¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¡áÆÇ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Á°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£»õ²Ê¤ÇÍÑ¤¤¤ë¥Õ¥ÃÁÇ¤ÏÆÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»õ¤ò»À¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤ºà¼Á¤Î¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊª¼Á¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢?»õ¤ÎºÆÀÐ³¥²½¤ÎÂ¥¿Ê¡¢?»õ¼Á¤Î¶¯²½¡¢?¹³¶Ý¡¦¹³¹ÚÁÇºîÍÑ¤Î3ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãî»õÍ½ËÉ¸ú²Ì¤Ï¡Ö¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Åý·×¾å¡¢¥Õ¥ÃÁÇÆþ¤ê»õËá¤Ê´¤Î·ÑÂ³»ÈÍÑ¤ÇÃî»õ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬Ê¿¶Ñ20〜30%¸º¾¯¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¤ÎÆÇÀ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£Á°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Õ¥ÃÁÇ¤òÀµ¤·¤¯³èÍÑ¤·¡¢Ãî»õ¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
