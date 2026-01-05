りなぴっぴが人気芸人たちの悩みをタロットで丸裸に！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#344を１月４日（日）夜11時より無料放送した。
#344は、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人達を“タロット”で占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館 2026年芸能界大予言SP」。相談者として、お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ、さや香、レインボーの３組が登場。それぞれが抱える悩みや未来への不安を打ち明けた。
レインボー・池田直人は、芸能界で“今一番遊んでいる”と噂されているものの「結婚願望がある」と告白。りなぴっぴはカードをめくると池田の過去の恋愛について「駆け引きをしすぎて、あまり上手くいってない」「それが原因で結婚に結びつかない」と指摘。池田は「４年間付き合って同棲してた彼女がいた」と言い、破局後お互いによりを戻したいタイミングがあったものの噛み合わず「その１年後に相手は結婚した」と振り返った。さらにりなぴっぴは「こだわりが強すぎる、考えすぎて頭でっかちで上手くいってない」「結婚できなそう」とキッパリ。池田の相方・ジャンボたかおも「恋愛にも女性にもめっちゃこだわりが強い」と納得する中、池田は「自分のプロフィールを自分で書いちゃって……（女性を）選び出しちゃってる」と吐露。
また、未来を示す場所に置かれた“芸能の王様”のカードが逆位置で出たことから「自分の感情に溺れているキング」とひも解いたりなぴっぴ。池田は「まんまそうっすね」と驚き、大悟は「芸人としてもヤバくなるよ」と警告。続けて「いいなと思う人がいる」と明かした池田とその相手の未来を占ってみると、意外な答えが導き出され……。最後にネコの絵柄のタロットカードで池田の結婚相手はどんな女性なのか占い、りなぴっぴは「今は『ここ足りないな』って見ていると思う。ないものよりあるものに注目してください」「誰とかじゃないです、池田さんがどう見るか」と助言。一同納得の結果となった。
さや香は「この先天下を獲れるのか」「天下を獲るには何が必要なのか」と相談。さや香・石井は「新しく変えたこととかもあったりする。例えば僕がネタを作るとか。それがいいことなのか」と“天下獲り”を目指して努力していることを明かす。７枚のカードをめくり、さや香の“現在”について「すごくいい。お金もあるし、仲間も仲良し、場所もすごくいい場所にいる」と説明したりなぴっぴは、未来を示すカードでは「よくない系ですね」と一変。「こだわりすぎて、“完璧にしなきゃ”みたいな。視野が狭くなっちゃって、よくない方に行っちゃいそう」と忠告。「あえて自分を辛いとか大変な場所に置いている。そんなことしなくてもいい」とアドバイス。
また、別のカードからこのままでは「船がひっくり返ります」と予言したりなぴっぴ。解決策を導き出すためネコのタロットカードを引くと、さや香・新山に「自分をまず満足させてあげてください。頭で考えているみたいだから、心が満たされることを優先してください」と助言。新山は「たしかに、何かが（仕事に）繋がるようにって考えて動きすぎている」と納得。本番組内の企画「行列のできるブチギレ相談所」では、お笑い芸人・YouTuberの宮迫博之に扮装して出演している新山。大悟は「番組のためにありがたいよ」としつつ「でもほんまにお前が天下獲るためにする行動か？」と投げかけると新山は「宮迫さんのYouTubeから『コラボせえへんか？』ってオファーがきた」と告白。「一回も会ったことがないので会ってみたかった」としたものの「チャンスの時間で宮迫さん（役）をやってるんで、実際に会って喋っちゃうと、僕が気持ち悪いなと思って断ってしまった」と明かした。そこで「したいことをやってください」と背中を押したしたりなぴっぴの言葉に、新山は「……宮迫ってこと？」と困惑の表情を浮かべ、スタジオは爆笑。
また、「ネットで占いは４つぐらい有料登録してる」「タロット占いもめちゃくちゃ好き」という久保田は、カードの意味を先読みしたり、りなぴっぴの占いに「小３の教員の話聞いてるみたい」とツッコミを入れたりしつつも「真剣に見てもらえるんだったら……勇気出して言っていいですか」と身体の悩みを打ち明ける。りなぴっぴは「恋愛で上手くいってなさそう」と久保田の身体の異変は恋愛に原因があるのではと追及しますが「ほうほう」「そこまでじゃないですけどね」と言葉を濁す久保田。改善策が見つけられないという久保田に、りなぴっぴは「諦めが悪い」「◯◯な人として過ごすしかない」と残酷な運命を告げて……。芸人たちの闇と未来が次々判明した本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。
