Snow Man佐久間大介、一人二役を演じる 撮影現場で“表現を追求”するプロの顔を見せる
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、10日から全国で放映開始（一部地域を除く）する、メルカリの新テレビCM「ミニメル登場」篇に出演する。
【動画】佐久間大介が一人二役！メルカリ新CM
新CMでは、佐久間が「メルカリおすすめお兄さん」と、その指先に宿る相棒キャラクター「ミニメル」の一人二役を演じ、「意外なモノが、意外と売れる」ことをユーモラスに伝える。
撮影では、「ミニメル」の声の演技で特にプロフェッショナルな姿勢を見せていた佐久間。裏声で演じる声は難易度の高い演技だったが、監督に自らの修正点を提案し、ディスカッションを重ねながら、一つのセリフに10回以上のテイクに挑戦する場面も。さらに、佐久間自ら音声チェックを行い、納得のいく表現を追求するプロの顔を見せていた。
佐久間は「今回、メルカリの新CMキャラクターとして『神出鬼没のメルカリおすすめお兄さん』と『ミニメル』を演じています。CMでは、お家に眠っている片っぽのイヤフォンや缶、家にあるよくわからない謎のネジまで、『これも売れるの!?』という驚きを楽しく表現しています。『ミニメル』との掛け合いなど、細かいところにもこだわりが詰まっているので、ぜひ楽しんでご覧ください！」とメッセージしている。
