Snow Manの最新シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、4月29日確定の2026年4月28日付「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日（店着日）に71.0万枚を売り上げ、1位を獲得。初日売上で50万枚を突破するのは今年度3作目【※1】【※2】となった。【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV本作は、グループ初のトリプルA面シングル。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、「FIGHTE