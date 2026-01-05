この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【画像生成AIの新王者】Nano Banana Pro(ナノバナナプロ)マスターになれる使いこなしAIツール(Lovart/Flow/Google AI Studio)！」と題した動画を公開。Googleの最新画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」の驚くべき性能と、その能力を最大限に引き出すための具体的な活用法を解説した。



動画によると、「Nano Banana Pro」はGoogleが2025年11月にリリースした画像生成AIで、同社の高性能モデル「Gemini 3 Pro」をベースに構築されているという。このモデルの大きな特徴として、日本語の扱いに長けている点を挙げた。他の画像生成AIが苦手とすることが多い、ひらがなや漢字を含む日本語の文章が入った画像や、漫画・図解の作成も得意だと説明した。



基本的な使い方として、まずGoogleの公式AIチャット「Gemini」での操作を実演。テキストによる指示（プロンプト）だけでなく、既存の画像をアップロードし、その上からペンツールで描き加えたり、テキストで部分的な変更を指示したりすることで、より直感的に画像を編集できる機能を紹介した。動画では例として、笑顔の人物写真の顔部分に「怒った顔に変更」と手書きで指示するだけで、自然な表情の変更が実現する様子が示された。



さらに、Nano Banana Proの性能を最大限に引き出す外部AIツールとして「Lovart」と「Flow」を紹介。デザイン特化のAIエージェントである「Lovart」を使えば、画像内のテキストを後から自然な形で編集・変更できるという。また、Googleが開発する映像制作ツール「Flow」では、画像内の特定のオブジェクトだけをピンポイントで編集するなど、より高度な操作が可能になると解説した。



Nano Banana Proの登場により、専門的なスキルがなくても、アイデアを直感的な操作で高品質な画像として具現化できるようになった。動画内で紹介されたツールの一部は無料でも利用できるため、クリエイティブな作業の新たな可能性を体験してみてはいかがだろうか。