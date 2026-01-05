ホラン千秋、盒兇劼る＆アルピー平子と品川駅周辺を楽しみ尽くす！TRAIN TVと再びコラボ

テレビ朝日の地上波バラエティ番組が、“電車の中のテレビ局”TRAIN TVとコラボを果たした『ホラン千秋とジモトの達人』。

同番組は、ホラン千秋とゲストが、地元を知り尽くした“ジモトの達人”と触れ合いながら駅から駅を気ままに歩き、現地に行かないと知ることができない情報をたっぷりと紹介するぶらりお散歩番組。今回が第2弾の放送となる。

ホランとともに街を歩く第2弾のゲストは、郄橋ひかる、平子祐希（アルコ＆ピース）。山手線の始点で歴史ある品川駅周辺を散歩する。

◆品川を楽しみ尽くす街ブラの様子を紹介！

品川駅に降り立ったホランを出迎えたのは、ゲストの郄橋ひかると平子祐希。そんな3人に今回、品川のジモト情報を教えてくれる“ジモトの達人”は、品川歴63年の観光協会ガイド、大越さん。

今回は、八つ山周辺を皮切りに、クルージング体験や品川神社訪問など、ここでしか見られないディープなジモト情報を紹介する。江戸時代の名残や、知るとおもしろい建物の特徴など、達人ならではのガイドに一同驚愕。

また、道中で発見した「江戸東京野菜」を使ったスイーツに舌鼓を打つ一同。その味に「香りがすごい！」と絶賛の様子。品川駅周辺の街ブラをたっぷりとお届けする。

◆旅の続きはTRAIN TVで！

今回、TRAIN TV版として『ホランのジモト雑学』（1分番組）が地上波放送前後1週間で配信。品川駅周辺、そして船着場にある居酒屋「一龍屋台村」で品川に関する雑学を紹介する。

その模様はJR主要10路線とゆりかもめの車内モニターで見ることができる。