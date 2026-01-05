¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ô11·îÍè¹âÃÍ¡¡¹ñ±Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬SMIC³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨°ú¤¾å¤²¡¢DeepSeekÏÀÊ¸
Åìµþ»þ´Ö11:12¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26426.74¡Ê+88.27¡¡+0.34%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3994.88¡Ê+26.04¡¡+0.66%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 30177.57¡Ê+827.76¡¡+2.82%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4418.93¡Ê+109.30¡¡+2.54%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8740.80¡Ê+13.05¡¡+0.15%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¡£
¾å³¤³ô¤ÏÂ³¿¡¢ºòÇ¯11·î14Æü°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤¬Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¢SMIC¤Ï5%Ä¶¾å¾º¤·ºòÇ¯10·î30Æü°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Ãæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎÂç¼êSMIC¤Î³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨¤ò4.79%¤«¤é9.25%¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢DeepSeek¤¬¿·¤¿¤ÊAI³Ø½¬ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¡¢OpenAI¤Î¤è¤¦¤ÊÊÆAI´ë¶È¤È¶¥Áè¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤âÅê»ñ²È¿´Íý¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ³ô¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£TSMC¤Ï5.9%¾å¾º¤·¾å¾ìÍèºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ®Ä¹¤òÍýÍ³¤ËÌÜÉ¸³ô²Á¤ò1720ÂæÏÑ¥É¥ë¤«¤é2330ÂæÏÑ¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
´Ú¹ñ³ô¤ÏÂçÉýÂ³¿¤·»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ä¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤¬ÂçÉý¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬º£Ç¯¤â¥á¥â¥êー¥áー¥«ー¤Î·øÄ´¤Ê¶ÈÀÓ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¹Á³ô¤È¹ë½£³ô¤Ï¾®Æ°¤¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸°²½·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤¬ÊÆÃæÂÐÎ©·ã²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀÐÌýÀ¸»ºÂç¹ñ¤À¤Ã¤¿¤¬²áµî20Ç¯´Ö¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤ÏµÞ¸º¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Î¶¡µëÎÌ¤Î1%¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¸¶Ìý»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶Ìý¤ÎºÇÂç¤ÎÍ¢Æþ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¼ç¸¢¹ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÏª¹ü¤ÊÉðÎÏ¹Ô»È¤ÈÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤âÀ¤³¦¤Î·Ù»¡¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¹ñÏ¢·û¾Ï¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¥åー¥Ð¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤âÊÆ¹ñ¤ÎÆîÊÆ¹ñ¤Ø¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
