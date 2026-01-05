間借り営業の『昼だけうなぎ屋』監修の鰻専門店『炭火鰻と特選和牛ふじさん』が、新たな場所に出店する。2026年1月13日に新店舗がオープンするのは、奈良天理店。リーズナブルさが魅力というが、いったいどんなメニューがあるのか。

良質なうなぎをリーズナブルに提供、家族で気軽に！

『昼だけうなぎ屋』はコロナ禍に名古屋でオープンした、間借り営業のうなぎ屋。三重県四日市市に1号店を構える『炭火鰻と特選和牛ふじさん』は、 今まで以上に多くのお客さんに楽しんでもらいたいという想いから『昼だけうなぎ屋』が監修して2025年夏に始めた新たな挑戦だ。

鰻を一尾半使用した「鰻丼極上」

「我々は、『車で通える、家族で通える鰻専門店』『記念日だけじゃない、天理の鰻屋』を目指します！」（同社）

特別な時にしか食べられない高級食材ではなく、家族で気軽に食べられる食材として提供。平均価格の約半分ほどで、高級店と同じ質の鰻を堪能できるのは嬉しい。

「近年価格高騰が悩まれる、国産ブランド米。こちらも、当店ではご飯おかわり自由となっております」と同店はアピール。好きなだけご飯を食べられるのは最高だ。食べ盛りの子どもがいても、安心して外食ができるだろう。

炭火焼きの鰻を使った御膳やひつまぶしなどメニューは豊富だ。「週1必ず来ていただくお客様もいらっしゃるくらい飽きないお店作りを目指しております」と同社が語るように、コスパよく様々な鰻の食べ方を楽しめそうだ。

100％炭火での調理された本格鰻

鰻が主役のメニュー、『昼だけうなぎ屋』の名物「富士マウンテン鰻」も登場

「昼だけうなぎ屋の名物、贅沢にも2尾使用した、『富士マウンテン』鰻丼も、もちろん『ふじさん』でもお楽しみ頂けます」（同社）

今まで”昼だけ”しか食べられなかったが、”夜も”食べられるようになり、ファンにとってもうれしいだろう。思う存分鰻を味わえるボリューム満点の一杯だ。

「富士マウンテン鰻」

ひつまぶし、うな丼、御膳など豊富なメニューが揃う『炭火鰻と特選和牛ふじさん』は、友達や家族とカジュアルに楽しめそうだ。

『炭火鰻と特選和牛ふじさん』メニュー（一部）

［店名］『炭火鰻と特選和牛ふじさん 奈良天理店』

［住所］奈良県天理市嘉幡町671

［電話］ 0743-84-9988

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜20時（19時半LO）

【画像】奈良・天理に新オープン！ うなぎが主役のメニュー一覧（7枚）