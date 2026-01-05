¡ã±Ø¤ÇÁøÆñ¡ä½ÂÃ«¡¢ÇßÅÄ¤ÏºÇÆñ´Ø¡ª¡©ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤À¤é¤±¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤¬´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤Ï
¤Ï¤¸¤á¤ÆË¬¤ì¤¿±Ø¤ÇÌÂ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡ØÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡±Ø¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾è¤ê´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡©¡Ù
Ê£¿ô¤ÎÏ©Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÅÔ¿´¤Î±Ø¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤ÊÌÂÏ©
¡Ø¤¹¤´¤¯ÌÂ¤¦¤·¡¢´Ö°ã¤¨¤ë¡£±Ø¤Î°ÆÆâ¤âÅÓÃæ¤Ç¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¡Ö¡»¡»ÊýÌÌ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÜÅª¤Î±Ø¤¬¤É¤Á¤éÊýÌÌ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¾è´¹°ÆÆâ¥¢¥×¥ê¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Á´Á³¥À¥á¡Ù
¡ØÉáÃÊ¤Î°ÜÆ°¤Ï¼Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¤À¤·¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤Þ¤º»È¤ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ²ñ¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤éÌÂÏ©¤À¤È»×¤¦¡Ù
ÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤Êý¤Î·¹¸þ¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃÏÊý¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤³¤½¤³ÅÔ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤·¡¢¥¦¥í¥¦¥í¤·¤¬¤Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊâ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÔ²ñ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¤ß¤¿¤¤¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÎÙ¥Û¡¼¥à¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£
¡Ø¤Ç¤â»ä´Þ¤áÃÏÊýÌ±¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÔ°Â¤ÊÊ¬¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£°Õ³°¤ÈÅÔÆâ¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼³°¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¡Ù
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÅÔ²ñ½Ð¿È¤À¤«¤éÍ¾Íµ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â´Ö°ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©Ê£»¨¤Ê¹½Â¤¤Î±Ø¤âÂ¿¿ô
±Ø¹½Æâ¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤ÎÁ°Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤«¤é¤Ê¤ó¤Á¤ã¤éÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤Á¤ã¤éÀþ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£·ôÇäµ¡¤Î¤È¤³¤í¤ÇÏ©Àþ¿Þ¤ò¸«¤¿¤±¤É¤Ê¤ó¤À¤«°ã¤¦¤·¡Ù
¤½¤Î¡È¤Ê¤ó¤Á¤ã¤éÀþ¡É¤¬¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤¿¤·¤«¤ËÆ±¤¸¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤âµÕÂ¦¥Û¡¼¥à¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ÐOK¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÆ±¤¸±Ø¤È¸«¤Ê¤¹¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾è¤ê´¹¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¿¤Þ¤Ë´Ö°ã¤¨¤ë¡£»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë±Ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡Ù
Â¾¤Ë¤â¡ÖÆ±¤¸¥Û¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë¹Ô¤Àè¤Î°ã¤¦ÅÅ¼Ö¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ²÷Â®¤ÈµÞ¹Ô¤Î³µÇ°¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£Ï©Àþ¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤ä±ä¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÜ°õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¡»¡»ÊýÌÌ¡×¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±ØÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ãÌÂ¤¦¤«¤é¡¢±Ø°÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡£¤³¤ÎÁ°¤ÏÀ¶ÁÝ¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ù
ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï±Ø°÷¤µ¤óÍê¤ê¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö±Ø°÷¤ËÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£³Î¼Â¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Í¿Í²þ»¥¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÎ¹¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌÂ»ÒÂ³½Ð¡£½ÂÃ«±Ø¡¢ÇßÅÄ±Ø¤ÏÊý¸þ²»ÃÔ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ´Ìç¡©¡ª
ÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤±ØÌ¾¤â¡¢¿ôÂ¿¤¯¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃÏÊý¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢Åìµþ±Ø¤Ç¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù
¤Þ¤º¤ÏÅìµþ±Ø¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹¤¤¤¦¤¨Î¹¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÉ½¼¨¤ò¸«¤è¤¦¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¾Ç¤é¤µ¤ì¤ë±Ø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÌ´¤Î¹ñ¤¬¤¢¤ëÉñÉÍ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯µþÍÕÀþ¤Ï¡¢Â¾¤ÎºßÍèÀþ¤Î¥Û¡¼¥à¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬¡£Êâ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ø¿·½É¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡£²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤ºÌÂ¤¦¤«¤é¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù
¿·½É±Ø¤âÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÏ©Àþ¿ô¤¬Â¿¤¤¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±Ø¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¤¿¤ÓÆ°Àþ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø½ÂÃ«±Ø¤Ï¤º¤Ã¤È¹©»ö¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤ËÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³1Ç¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù
ÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ê±Ø¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½ÂÃ«±Ø¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥ë¡¼¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Á°¤«¤é¤¢¤ë°ÆÆâÉ½¼¨¤â¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÄÌ³Ø¤Ç½ÂÃ«±Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤µ¤¨¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÌÂ¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡£¿·½ÉÆ±ÍÍ¡¢ºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ï¹©»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¿·½É¤ä½ÂÃ«¤ÇÌÂ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤Îµ²±¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÇßÅÄ¤ÎÃÏ²¼³¹¤òÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÍÁ³°ÆÆâÈÄ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¹©»öÃæ¤ÇÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¤â·÷³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÈ¾µã¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Êý¸þ²»ÃÔ¤Î¿Í¤Ø¤Î¼ö¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡Ù
Åìµþ·÷°Ê³°¤Ç¤È¤¯¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÇßÅÄ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡¢Âçºå¤ÎÇßÅÄ±Ø¡£¡ÖÌÂµÜ¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÁøÆñ¤·¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬°ìÈÖ¤ÎÅ¨¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Þ¤á¤Ë°ÆÆâÈÄ¤Î³ÎÇ§¤ò
¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾¯¿ôÇÉ¤ÎÀ¼¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ø¤Ç¤â°ìÅÙ¤âÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¥Ç¥«¥Ç¥«¤È°ÆÆâ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¡Ù
¤³¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±Ø¹½Æâ¤Ë¤¢¤ë°ÆÆâ·Ç¼¨ÈÄ¡£ÃÎ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÊâ¤¯Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï°ÆÆâ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Öµ×¡¹¤ËÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é±Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤ËÈÖ¹æ¤¬¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¤â¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ø¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÊý¸þ²»ÃÔ¤À¤«¤é»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¥ë¡¼¥È¤âÄ´¤Ù¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²þ»¥¸ý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ø°÷¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡£»Å»öÊÁ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤±¤É¡¢¾è¤ê´Ö°ã¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡Ù
ºÇ¶á¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÊÑÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÆþÇ°¤Ê²¼Ä´¤Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤ê´¹¤¨¥Ê¥Ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾è¤ê´¹¤¨Ë¡¤ò²èÁü¤äÆ°²èÉÕ¤¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÃÏ¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢°ÆÆâÉ½¼¨¤òÃµ¤¹¡£±Ø°÷¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡£ºÇ½ª¼êÃÊ¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÃµ¤·¤ÆÊ¹¤¯¡£²¿¤è¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ø¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£