¡¡ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤è¤ê2026Ç¯1·î5Æü¤Ë¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ÇØ»éÆÚ¹ü¾ßÌý ¥Ó¥Ã¥°¡×¤¬Á´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Ç¯¤Î¿©¤Ù»Ï¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥×¥Ì½é¤á¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡É¤ò¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëÎ®¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÇÕ¡£¡Ö¤â¤ä¤·¥«¥¹¥¿¥à¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ßÌý¤Î¥³¥¯¤ËÆÚ¹ü¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò½Å¤Í¤¿Ç»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¡£ÊÌÅº¤Î¡ÖÆÃÀ½ÆÚ¥ª¥¤¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÚ¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÍ¤Ï¥¹¡¼¥×¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¡¢¤Ä¤ë¤ß¤Î¤¢¤ë¤ä¤äÂÀ¤á¤Î»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñºà¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÈÆæÆù¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÇØ»é¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤Ã¤Æ¤ê´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤ä¤·1¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¡¢¾ßÌý¤È±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÏÂ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡Ö¤â¤ä¤·¥«¥¹¥¿¥à¡×¤ò¿ä¾©¡£
¡¡¼ê·Ú¤Ê¤Ò¤È¹©É×¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤¿¡È¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¥«¥×¥Ì¡É¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
「カップヌードル 背脂豚骨貝だし ビッグ」の内容量は99グラムで、希望小売価格は税別271円。発売日以降、全国の店頭で順次展開予定です。