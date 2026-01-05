ホンダと日産は再び経営統合に向けて動き出すのか（写真：共同通信社）

2024年末に日産自動車とホンダが経営統合検討の覚書を結んだものの、協議は頓挫。それから約1年、自動車業界はアメリカのパリ協定離脱手続きの進展や関税強化で電動化・調達環境が揺れ、レベル4自動運転や電動プラットフォーム、AI開発の競争も加速する。そんな環境下で迎えた2026年、両社の再統合は起こり得るのか。自動車ジャーナリストの井元康一郎氏がレポートする。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

短期で崩れた「覚書」、両社は加速する開発競争に追い付けるか

日産自動車とホンダが経営統合の検討に関する覚書の締結を発表したのは2024年末のことだった。日本の自動車産業史上最大の再編劇かと世間はにわかに沸き立ったが、協議は最初から難航し、3カ月も経たないうちに覚書は解約。統合話は「大山鳴動してネズミ一匹」の幻に終わった。

2025年2月、ホンダとの経営統合破談で記者会見する日産自動車の内田誠前社長（写真：共同通信社）

それから約1年が経った今日、両社の状況や取り巻く環境は大きく変わった。アメリカのパリ協定離脱は世界のクルマの電動化に大規模な地殻変動を引き起こし、自動車メーカー各社は大なり小なり戦略転換を余儀なくされた。

トランプ関税は直接的な影響のみならず、レアアースなどの資源や半導体などの部品を巡る“貿易戦争”を激化させ、インフレ傾向とのダブルパンチで自動車産業の収益を圧迫している。こうした外部環境の変化は、調達コストや投資判断の不確実性を高めている。

一方で技術開発競争は激化の一途をたどっている。自動運転はドライバーレスでどこへでも自由に行ける「レベル5」こそ夢のまた夢だが、その下の限定的自動運転「レベル4」については実用化のチャレンジが急ピッチで進んでおり、技術革新が続々登場している。

CO2削減の分野でも電動車用のバッテリーや充電技術は無論のこと、レガシーデバイスになるとみられていた内燃機関の熱効率についても中国勢が従来の40％強をはるかに超える46〜48％という高いステージで覇を競うなど、競争激化はとどまるところを知らない。

ホンダと日産が2024年3月に広範な技術提携に踏み切ると発表した際、日産の内田誠前社長は「今のままでは新興勢力の圧倒的スピード感と価格競争力に太刀打ちできない」と発言していた。今の状況はその言葉がそのまま現実のものになったというところだろう。

2024年3月15日、自動車の知能化・電動化時代に向けた戦略的パートナーシップに関する覚書を締結したホンダの三部敏宏社長と日産の内田誠社長（当時）。ここから両社の協業話は進んでいったが…（写真：共同通信社）

年単位どころか月単位で状況が進展する今日において、昨年経営統合に失敗して時間を浪費したことは、ホンダ、日産のどちらにとっても不幸なことだった。すでに両社が統合してもモビリティ革命のリード役に返り咲ける可能性は低くなってしまっているが、今のままではその機会も失われてしまう。

果たして今年、両社が再び経営統合に挑戦することになるのか。もし再チャレンジするとして、それを成し遂げるには何が必要なのか。

「提携が不可逆に進めば統合へ」現場が見る落としどころ

ホンダの元幹部は早期の経営統合については不透明という見方を示す。

「三部さん（敏宏社長）にとって、経営統合をまとめられなかったのは明らかに大失点。中でも致命傷になったのは日産に株式交換による子会社化案を持ちかけたことで、相互信頼は完全に崩れた。

その条件を引っ込めて統合話を在任中に蒸し返すとなると、ホンダが譲歩する形になりますが、強い自負を持つ三部さんはやりたくないはず。可能性があるとすれば三部さんが社長在任6年となる2027年4月が近づいてきたタイミングかもしれません。三部さんの在任期間の成果を厳しく見る声もあり、現状、四輪部門の衰退を食い止められていません。自分の引退の花道がいよいよ日産との経営統合しかないとなった時、経営上の選択肢として再浮上する形は考えられなくもないでしょう」

記者の質問に答えるホンダの三部敏宏社長（2025年5月、写真：共同通信社）

別の間接部門幹部は、もう少し可能性があるとみる。

「ホンダという組織全体がプライドやこだわりが強いのは事実ですが、それを誇示する材料は尽きつつあります。中国やインドなど、多くの海外事業が行き詰まっているうえ、伊東さん（孝紳元社長）時代の開発縮小がたたって先端分野でも存在感を示せていない。

ソニーとの協業によるアフィーラは、結果はまだ出ていませんが、下手をするとホンダの開発・商品力の課題が露呈しかねない。この流れを変えるには日産との提携くらいしか手がないことは経営陣も十分分かっているはず。日産の社長が替わったことで、改めて対話を行う可能性はあると思います」

先に述べたようにホンダと日産は統合話とは別に、包括提携を模索している。特に規模のメリットが要求されるソフトウェア部門、電動プラットフォームの統合、AI（人工知能）の共同開発などについては、協業を進めなければ競争力の確保が難しくなる懸念があるため、同床異夢であれ積極的に協力関係を築くしかない。

「両社が独立した状態では、技術を持ち寄って内容を精査し、1＋1をしっかり2にしていくような取り組みにするのは難しい。お互いに本当にかわいいのは自分であって、技術を盗まれる結果になったら目も当てられないからです。プロジェクトを進めていけば、結局不可逆的なパートナーシップを結ぶ、言い換えれば経営統合が必要という結論に至るはず」（前出の間接部門幹部）

もっとも経営統合はあくまで両社のリソースをフルに融合させるための手段であって、それをやったら自動的に両社が融和して相乗効果を出せるというわけではない。いったん物別れに終わった両社が肝胆相照らすような信頼関係を築くのは簡単ではない。

両社が経営統合を果たせたとして、それで本当に世界の自動車業界のトレンドをリードする勢力になれるかどうかは未知数。前述のように自動運転、電動化、AI、内燃機関などの研究開発では両社がもたついている間に世界のトップレベルははるか先に行ってしまった感がある。

2025年3月25日、報道各社のインタビューで、ホンダとの再協議を排除しない方針を表明した日産のエスピノーサ社長（写真：共同通信社）

得意領域を補完できても成功が約束されない理由

ただ、両社の研究開発のポテンシャル自体は決して低いものではない。技術の得意分野の重複が少なく、相互補完についても結構期待が持てる。経営統合の組み合わせとしては、20世紀のダイムラー・ベンツとクライスラーのような規模だけを追う統合に比べれば相当マシなほうだと言っていい。

問題はホンダと日産の企業風土だろう。出自も性格もまるで異なる両社だが、共通している欠点がひとつある。それは現場が保身のため、上部組織に対して正確な情報を上げられないということ。

日産は一連の経営危機の入口となった2024年度第1四半期の決算の席上、内田誠前社長が「第2四半期以降は次第に正常化する」とコメントし、決算見通しの修正も小規模なものにとどまっていた。

実際には傷口ははるかに深く、日産の存立を危うくするほどのものだった。なぜ当初、そんな甘い見通しを出してしまったのか。投資家や取引先に対するイメージを保つために数カ月後には明らかになる嘘をつくなどという真似を、社長が主体的にするわけがない。

判断を誤った最大の要因は、首脳陣に正確な情報が届かなかったことだ。情報が誤ったものであれば、それをもとに立案した対策や将来の事業見通しも自ずと誤ったものになる。経営は状況の悪化を時間が解決してくれるということはない。何が悪い事態を誘発しているのかを突き止められず、有効な手を打てないまま経営危機を未曾有のものにしてしまった。

2025年9月中間連結決算について記者会見する日産のエスピノーサ社長（2025年11月6日、写真：共同通信社）

企業体質を変えずに統合すれば何が起きるか

ホンダも言うべきことをなかなか言えないという気風が年々濃くなっており、組織の硬直化を招いている。一例は悪化する品質問題への対処だ。

八郷隆弘前社長は毎年のように巨額の引当金が発生する品質費用を軽減させるため、生産、開発、営業と複数のセクターにまたがる品質改革の組織を作り、それを社長直轄とした。が、ふたを開けてみると関連部署への忖度が先に立ち、品質改革にはほとんど寄与しなかった。

ある時、欠陥がどの段階で発生しているかを精査したことがあり、その結果およそ9割が開発由来であることが判明した。当然それを開発に伝えて善後策を練るべきところなのだが、その責任者は「そんな恐ろしいことは言えない」と尻込みし、抜本的改革はなされずじまいだったという。

取材を進めていくと、両社とも特定の部署の問題ではなく一事が万事でそういう気質があると多くの関係者が証言した。なぜ正しい報告や意見具申ができないのか。それは現場に立つ社員が悪いからではない。良いことであれ悪いことであれ、正しい情報を伝えることこそ最も大切で有用という姿勢を経営者が示し、それを実現させるための組織づくりを行っていないことが大きな要因になっている。

両社がこの官僚体質を変えない限り、戦いの最前線にいる末端の社員が保身に走って誤った情報を伝えたり、そうでなくとも都合の良い情報だけを選択的に伝えたりという状況を改善することはできない。それでは経営統合をしたところで敵を知らず己を知らず、敗れるための戦いを続けるようなものだ。

一度は破談になったとはいえ、ホンダと日産の経営統合は日本の自動車業界における再編の目玉であることに変わりはない。2026年に何らかの動きが出るかどうかは注目の的だが、仮に統合が実現したとしても両社の悪い体質が温存されたまま大リストラを行い、延命を図るだけのものになってしまうようでは多くの不幸な人を新たに生むばかりであるし、日本の自動車産業にとっても何の得にもならない。

ホンダの三部、日産のイヴァン・エスピノーサ両社長には、意思決定の透明性と経営トップとしての器量が真に問われるところである。

写真：ロイター／アフロ

筆者：井元 康一郎