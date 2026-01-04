モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が３日放送のフジテレビ系「アベレー女〜比べたがるオンナたち」に出演。結婚するまでの交際した男性についてぶっちゃけた。

番組は、誰もが一度は気になったことがある“つい他人と比べてしまう瞬間”を切り口に、現代女性のさまざまな平均値を大調査するバラエティー。この日は「新婚女性の平均値」をテーマに、みちょぱをはじめ元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈、元ＡＫＢでタレントの大家志津香、タレントの足立梨花、ぱーてぃーちゃん・信子の結婚５年以内の女性芸能人が出演した。

「私が１６歳から一緒にいる」というモデル・俳優の大倉土門と２０２２年に結婚したみちょぱは、結婚するまでに何人の男性と付き合ったかと聞かれ、「ダンナが５人目です」と即答した。

ＭＣのｔｉｍｅｌｅｚ・菊地風磨が「それって１６の時でしょ？」と驚くと、「だから初めて彼氏ができたのは１４とかで。でも、他の人はみんな短かった…１週間とかでフラれたとかも含めて」と告白。１週間以上付き合った人数については「ダンナ含めて２人。ほぼ２人みたいなものです」と明かしていた。