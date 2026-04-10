◆■サラリーキャップが大幅増 ジャッキー・ヤングとラスベガス・エーシズが、WNBAのレギュラーマックス契約である1年119万ドル（約1億9000万円）の新契約で合意に近づいている。これはWNBA史上初の100万ドルを超える契約であり、選手契約としても史上最高額級となる見込みだ。 WNBAのサラリーが新境地に到達した。この背景には、長らくリーグと選手会で協議されてきた新労使協定