「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）阪神は九回に劇的な逆転勝利で連勝し、今季初の単独首位に浮上した。２点を追う九回。中日の守護神・松山に対して、先頭の佐藤輝が右翼線二塁打を放つと、続く大山が中前適時打で続いた。ここで藤川監督は大山に代走・植田を送る。植田が二盗を決めると、木浪の一ゴロで１死三塁とした。その後、２死一、三塁となったが、代打・前川が初球を捉え、今季初安打となる右翼線へ