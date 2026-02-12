絶妙なバランス感覚2月5日、モデル・タレントの「みちょぱ」こと池田美優が、自身のSNSで第1子妊娠を発表した。10代の頃からギャルモデルとして注目を集め、バラエティ番組では物怖じしない発言と率直なリアクションで人気を得てきた彼女にとって、今回の出来事はタレントとしての立ち位置が変わっていくきっかけになるかもしれない。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「幸せそう」「熱々やなあ」…ふっくらしたお腹