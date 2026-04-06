“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が5日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。実家を出てから初めての体験で得た思わぬ“教訓”を明かす場面があった。「最近の私は」と切り出し、「実家住んでいる時は多分あったと思うんですけど、独り立ちして10年以上経ちますけど、初めて家焼肉をやったんですよ。ホットプレートみたいなのを出して」と明かした。これまでも鍋やたこ焼