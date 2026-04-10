名古屋市の商店街にある豊臣秀吉像の首を折ったとして、愛媛県警が男性警部補を戒告の懲戒処分にしたことが県警への情報公開請求でわかった。１日付。警部補は器物損壊容疑で名古屋地検に書類送検されたが、不起訴となっている。県警監察官室によると、昨年８月に出張で同市内を訪れた警部補は、酒に酔った状態で像の頭部を手で回して損壊させた。警部補は「像に触ったところ、音がして頭部が回った。元々壊れていたと思った」